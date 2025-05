- Super sam, izašla je pesma Kuvet. Baš dobro prolazi, zadovoljna sam reakcijama. To je inače pesma koju sam dve godine prijavljivala za ''Pesmu za Evrovizije'', nije prošla, al evo sad je čujete. Svakako imam šest pesama gotovih, polako videćemo kako ću to objaviti. Moram se pohvaliti da sam pisala dosta pesama ja, pre nisam imala hrabrosti, ali evo sada, ide mi od ruke. Mnogo se lepo odrazilo po mom novčaniku, iskrena da budem. Padalo mi je na um da pozovem Teu da vidim ima li nešto u šteku, pretalentovana je - rekla je Ivana pa otkrila kako je došlo do famoznog dueta ''Brat na brata''.