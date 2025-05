- Svaki dan dobijam neke demo snimke i preslušavam sve, poslednje dve pesme su mi stvarno super prošle. To traje nekih godinu dana, ali ja volim da mi kopozitori pošalju pesme koje su radili samo za mene, a ne sad bilo koje, pa ja da biram. Ja tako generalno ne radim, Marina je isključivo za mene radila sve te pesme, pokušavam sad da nađem nekog ko će uspeti da napravi lično za mene, po meni. To je veoma teško.

- On me nije pozvao, on ima prava da radi sa tim pesmama šta god hoće. Kaveri su uvek pevali nepoznati pevači, ovde imamo situaciju da koleginica koja je duže na estradi od mene peva moja pesme. To samo može da bude plus za mene. Stariji pevači se bude protiv kavera, ja razumem da su platili pesmu i mučili se, ali meni bude čast da pevaju moje pesme, ta pesma postoji zbog mene a ne zbog drugog i to mi imponuje - zaključila je Kaća.