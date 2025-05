Pevačica se s novim izabranikom prvi put pojavila na svadbi svoje prijateljice i koleginice Tee Tairović, kad je pao i javni poljubac, a onda ju je on dovezao i na snimanje emisije "Zvezde Granda", gde je bila članica žirija.

- Ja sam u fazonu da ništa neću da komentarišem. Kad sam svoj ljubavni život stavljala na tacnu, činilo mi se da se nikad nije slavno završavalo. Trudim se da to zadržim za sebe dok ne bude došlo vreme - rekla je nedavno Sanja.

Od Sanjinih komšija saznali smo da bivša članica grupe Hurricane nešto duže od mesec dana uživa u ljubavi s novim izabranikom, ali da se on još nije preselio kod nje.

- Super je ona, nije problematična. Tu nam je u komšiluku neko vreme bila i Jana Todorović. Tu je držala restoran, ali joj je taj biznis propao. Imala je jake cene i kako posao nije išao, morala je to da zatvori. Sanja je normalna devojka. Često je viđam, lepo je uredila stan. Brat joj stalno dolazi. Među poslednjima je došla ovde u kraj. Dok je uređivala stan, često je išla tu po ovim obližnjim salonima nameštaja da razgleda i kupuje stvari za stan. Tu joj je i omiljeni kafić. Viđao sam joj i onog bivšeg dečka, nije izbijao iz njenog stana. Ovaj novi deluje kulturnije. Kad je raskinula vezu s njim, bila je baš tužna. Nekoliko dana nije izlazila iz stana, valjda joj je sve to teško palo. Tad smo se baš uplašili za nju. Ali sad je sve to iza nje. Dobra je ona devojka, a i pevačica. Dao joj je Bog samo takav glas - zaključuje komšija.