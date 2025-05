"Ne, sreća nije tamo negde, ni sutra, ni kad nešto postignem. Sreća je sada. Sreća je sto sam jutros otvorila oči. Sto vidim svet oko sebe. Što imam krevet koji me greje i mir u kome mogu da dišem. Sreća su deca koja trče. Sreća je majka koja me još grli. Sreća je neko čije ime izgovaram s ljubavlju. I svaki put kad me tisina podseti na to... Setim se ko sam", poručila je Šerifović.