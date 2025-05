"Taj termin mi nekako budi sažaljenje, a ne volim da izazivam tu vrstu emocije. Jeste, užasna je to borba, ali tako je i parovima. Možda je ovo moje malo veća borba i podrazumeva malo više odricanja, ali to je život. Ja ne bih ovaj moj menjala ni za jedan drugi, tako da ne volim ništa što vuče na tugu i patetiku. Nikako. Važno je da su svi zdravi i u akciji i to me čini srećnom", navela je Mina.