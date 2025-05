Otkrio mnoge zanimljive detalje

Slušaj vest

Miki Đuričić, široj javnosti poznat i kao "momak iz Kupinova", danas uživa u mirnom životu sa suprugom Angelinom, ćerkom Dunjom i sinom Arsenijem.

U iskrneim intervjuu, Miki je potpuno otvorio dušu, otkrivajući kako je upoznao ljubav svog života, zašto se odlučio na brak u 44. godini, koliko ga je očinstvo promenilo, razloge zbog kojih se preselio iz rodnog Kupinova, ali i mnoge zanimljive detalje iz njegovog života.

Duže vreme nisi bio u javnosti, kako si sad i šta ima novo kod tebe?

- Osim emisije koju vodim, nema ništa novo. Vodim porodičan život, deca su mi mala, pa imam obaveze oko njih. Kasno sam se oženio i dobio decu, ali eto, verovatno je mlađim roditeljima lakše. Imam 48 godina i sve se uglavnom svodi ili na posao, jer idem da snimam te svadbe, ili na obaveze oko dece.

1/7 Vidi galeriju Malo ko se seća da se Miki oprobao i u voditeljskom svetu. Sa Marijanom Mićić vodio je emisiju "Noćni TV projekat". Foto: Printscreen TV Pink, Paparaco Lov

U javnosti si poznat kao Miki iz Kupinova. Međutim, preselio si se u Inđiju. Koliko već živiš ovde, da li si se navikao i da li ti nedostaje rodno mesto?

- Mi maltene svaki vikend idemo za Kupinovo, a ovde sam proveo mladost. Drugari koji su me prijavili za rijaliti "Veliki brat" su iz Inđije. Ovde mi je burazer, ovde imam dosta prijatelja. Supruga mi je iz Kačadina, a ovde radi kao profesor u srednjoj školi, tako da nismo mi ovde slučajno. Blizu nam je Beograd, blizu nam je i Novi Sad, vozom stignem za 20 minuta i odgovara nam ova pozicija.

Šta još ima tamo, a nema ovde?

- Bolje je za decu u Inđiji zbog vrtića, škole, zbog raznih nekih sekcija koje ne postoje u Kupinovu, kao što su sportići i svašta nešto.

Dom ti je baš lepo uređen, ko je zaslužan za to?

- Ja se bavim time. Sadim cveće, tu mi je i začinsko bilje. Vodim računa o tome. Čovek kada je srećan može da živi gde hoće, nebitno da li je selo ili grad. Inače, supruga i ja nismo pobornici života u gradu jer ne volimo gužvu i haos. Ne bih mogao da živim u gradu, to je jedan metež, žurba, svi sviraju, veliko je zagađenje... Beograd je malo-malo pa broj jedan grad po zagađenju. Mora se misliti i na sela i manje gradove, ne možemo svi da živimo u Beogradu.

Da li se baviš poljoprivredom i stočarstvom?

- Bavio sam se pre, ali sada ne zato što sam preokupiran emisijom koju vodim. Supruga i ja planiramo u budućnosti neki seoski turizam - uz naše domaće proizvode, suhomesnato, ajvare, džemove - gde bi nam ljudi dolazili. Planiramo da na Fruškoj gori u skorijoj budućnosti uzmemo neku kućicu ili vikendicu gde bismo počeli da se bavimo seoskim turizmom i gde bi ljudi kupovali domaći sok od zove, višnje... Vrhunski pravim sve to, naučile su me pokojna majka i baka. Moji su se bavili poljoprivredom, imali su po dva-tri hektara zemlje, paprike, bašte, boranije... Ja sve to znam.

Kako izgleda jedan tvoj dan s porodicom?

- Evo, supruga danas radi posle podne, tu smo sa decom. Danas sam imao obaveze. S obzirom na to da je 1. maj, išao sam po meso i tako to. Sutra idemo kod šuraka u vikendicu da pečemo roštilj. Uglavnom, tu smo oko dece, a pomaže nam jedna prijateljica dok je žena u školi. Vikendom snimam, i tada je žena sa decom. Uglavnom sam po dvorištu, kosim i svaki dan kuvam ručak.

Supruga i ti imate dvoje dece, koje od njih je "mamino", a koje "tatino" dete?

- Nema toga, bata je mali, ima godinu i sedam meseci, a Dunja ima četiri i po godine. Podjednako je, Angelina i ja smo se pitali kako ćemo drugo dete voleti kao prvo i da li je to moguće. Naravno da jeste, on sada raste i sve više nam je simpatičan. Mene su deca baš promenila, i to za 180 stepeni. Živeo sam samački život, voleo sam ga i mislio sam da se nikada neću oženiti. Prvo sam mislio da nikada neću naći ženu koja mi neće smetati.

Foto: Printscreen TV Pink

Čime te je osvojila supruga, kako si znao da je baš ona ta?

- Zato što je normalna, iz mog kraja je i razume moje ideje.

Kako vaspitavaš decu, i šta od muzike slušaju?

- Slušaju rokenrol za decu. Puštamo i "Diznije", to vole. Moj plan je da sa svojom decom izgradim poverenje, i svestan sam toga da će ona sa 15-16 godina možda imati momka, nije to kao kada sam ja bio mlad - prvu devojku sam imao sa 17 godina. Sve ja to kapiram, znam da se mnogo toga promenilo, ali moje dete će imati moje poverenje. Moći će da ode na koncert sa 16 godina, ali mora da zna da ako jednom nešto zabrlja, nema više ni koncerata ni izlazaka. Moći će da izađe, ali na mesta gde izlaze njeni vršnjaci, a ne da mi dete sa 15 godina izađe tamo gde izlaze ovi od 30-40 godina. Šta će dete tamo? Idite, družite se... Nemam problem da sutra ima dečka - dovedi ga da ga tata ispita, tata je prošao sito i rešeto. Da vidi tata da li se drogira, da li je ovakav, da li je onakav, ne sme da bude delinkvent. Ali deci se ne treba mešati u ljubav. Jako je komplikovano, kažu mala deca, mali problemi. Videćemo, ja ću se truditi da je vaspitam tako da mora da razlikuje dobro od lošeg. Da se zna šta se sme, a šta ne sme.

Da li bi podržao ćerku ako bi želela da se bavi javnim poslom kada odraste?

- Ne daj bože, nadam se da do toga neće doći. Naš plan je da ih, ako budu talentovani za školu, pošaljemo u inostranstvo na neki koledž, da se bave sportom. Plan nam je škola, ali naravno, ako je dete talentovano, ne treba ga sputavati. Treba pričati sa roditeljima i savetovati se sa njima, decu ne treba nasilno gurati. Trudimo se da ih vaspitamo da budu dobri i pošteni, a kako će proći kroz život, videćemo.

Ko vodi glavnu reč u kući?

- Nema toga, o svemu se dogovaramo i slično razmišljamo supruga i ja. Nemamo problema jer imamo slične želje i za našu budućnost i za decu. Ko ima jače argumente, tako bude, nema sujete.

Gde ste se Angelina i ti upoznali?

- Njena sestra od tetke se udala za mog komšiju i oni su se tada družili, i tako smo se mi upoznali. Oni imaju blizance, i eto, to je bila verovatno neka sudbina.

Da li su ti životni stavovi bili isti i u periodu kada nisi bio porodičan čovek?

- Sve se menja sem kamenja (smeh). Naravno da se sve promenilo, 90 odsto stvari koje možeš da radiš sam drugačije je kada dođe porodica. Sveo sam neke svoje hobije na minimum. Nisi ti više na prvom mestu, ne treba ti ni skup automobil, ni da lepo izgledaš, bitna su deca. Tek kada sam se oženio počeo sam da sređujem kuću u Kupinovu, a ovu u Inđiji kupili smo zajedno supruga i ja, razmišljamo stalno o budućnosti. Kada sam bio sam, nikada nisam imao poriv da nešto gradim, da radim, a sada sam to dobio jer imam decu i nisam više na prvom mestu. Nova dimenzija, moj samački život je bio jako lep jer nemaš obaveze, ali tek sada shvatam da je bio prazan. Možda je meni tada bilo lakše, ali sa ove distance, kada imam decu, shvatam da bi mi život bio prazan da se nisam ostvario kao roditelj. Naravno, ne osuđujem ljude koji se nisu ostvarili i koji ne žele, to poštujem. Mislio sam da ću biti loš otac. Bio sam pust i nenormalan, voleo sam čudan život, kocku, da idem svuda, da budem neodgovoran prema sebi. Vodio sam boemski život. Sada sam prestao da izlazim, mene zovu drugari, a ja ne idem više ni u kafanu. Lepo mi je kod kuće. Bio sam sam i nisam imao obaveze, trošio sam pare na gluposti.

Da li se plašiš da će ti u budućnosti dosaditi porodični život?

- Neće jer sam se oženio sa 44 godine. To ovi što se ožene sa 20-25 polude sa 40. Ja sam svog kera isterao, ne znam šta može da se desi da ja sada idem u provod, a da oni budu kod kuće sami. Srećan sam kada sam kod kuće, volim da slušam muziku, odgledam film, igram se sa decom i eto, prođe dan.

Da li je istina da si se lečio od kocke?

1/10 Vidi galeriju Rijaliti učesnik otkrio šta danas radi Foto: Printscreen TV Pink, Paparaco Lov

- Jeste, istina je. Pričam o porocima zato što je to sve iza mene i nemam problem da kažem. Bio sam sam, živeo sam, voleo sam da se kartam, te neke igre isto, ali je to iza mene. Prokockao sam sve što sam sam zaradio, a ne mamino, tatino i dedino. Naravno, bilo je tu i nekih poslovnih promašaja, ali je sve to iza mene. Savetujem ljudima da se okanu toga. Ti kada se kockaš, ne propadaš fizički ili zdravstveno, propadaš društveno. Pozajmio si pare, luduješ, ideš, prodao si nešto... Uglavnom tako kockari funkcionišu. Uništio si sebe, porodicu i život.

Da li su te nekada jurili zbog novca i da li si imao probleme?

- Mene nikada, uvek sam zarađivao dobro i imao dobru platu. Oko pola miliona evra je prošlo kroz moje ruke, ali nisam sve prokockao. Od 2006. sam na televiziji, u jednom rijalitiju sam pobedio i osvojio 50.000 evra, pa sam snimio dve reklame i zaradio skoro 100.000 evra. Nije kao da sam sve to zaradio za godinu dana, od 2006. godine, a sad je 2025. Pa to je skoro 20 godina, kada se pogleda, to je 25.000 evra godišnje, i nije neki novac.

Koliko je koštalo sređivanje kuće?

- Zar je to bitno, pa ljudi naprave kuće od 10 miliona, a ja uložio 30.000 evra. Nisu bitne cifre, bitno je da sam ja to malo sredio. Tamo živi moj otac, mi odemo vikendom.

Da li je došao kraj tvoje rijaliti karijere?

- Rekao sam da više nema rijalitija, ali rekao sam to sto puta pa opet uđem i ujedem sam sebe za jezik. Zasada mi ovo odgovara, ne znam da li bih mogao porodicu da ostavim na 10 meseci, to je veliki period. Možda neka saradnja, ostao sam u dobrim odnosima sa tim ljudima.

Foto: Shutterstock, Damir Dervišagić

Bio si u rijalitiju, sada si voditelj, da li postoji još neki posao koji bi želeo da radiš?

- Nisam više ni mlad čovek da bih sad maštao. Neka se 20 odsto što maštam ostvari, dobro je. Svašta sam radio u životu, a sada me zanimaju neka nirvana i miran život, da sa decom sve bude u redu. Nemam nekih želja, ostvario sam dosta toga, skroman sam čovek. Da je neko drugi bio na mom mestu, bio bi milioner i uložio bi u svoju popularnost. Godine 2006. ili 2007. sam bio izabran za ličnost godine. Inače sam dobar kuvar i ranije sam želeo da se bavim ugostiteljstvom. Probao sam i to, radio sam na više mesta, ali je to danas jako teško. Za pet-šest godina bih voleo da imam svoju kuvarsku emisiju, da putujem po svetu, da idem po tim pijacama i jedem skakavce i bube.

Da li smatraš da je tvoja popularnost opala?

- Zar je to bitno? Kada me sada ljudi sretnu ne pitaju me za rijaliti nego za svadbu. Ne postoji realani argument za moj život u medijima već 20 godina. Koje je moje zanimanje? Miki iz Kupinova. Narod me doživljava kao jednog od njih i zato to toliko traje. Uradio sam dosta, čovek sam sa sela koji je ušao u rijaliti, a nisam nešto obrazovan. Ljudi me vole i prepoznaju to nešto u meni.

Podsetimo, Miki je u rijalitiju zaradio ozbiljnu svotu novca, što je nedavno za medije otkrio.

- Od 2006, pa do danas, zaradio sam čak pola miliona evra. Sve sam potrošio na život... Nisu te pare bile samo od rijalitija! Za jednu reklamu uzeo sam 30.000 evra, pa za drugu isto toliko novca. Pobedio sam u "VIP Velikom bratu" i osvojio 50.000 evra. U jednom trenutku sam radio tri posla, vodio sam emisiju jednom nedeljno, pisao kolumnu i bio menadžer na Srebrnom jezeru. Mesečno sam zarađivao ukupno 3.000 evra - rekao je Miki za Telegraf.

kurir.rs/24 sedam

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: