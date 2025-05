- Opet su idoti javili da sam umrla! Ko stoji iza toga, ne znam, treba da me ubiju, pa da sprečite to, ne možete to. Celu noć me zovu i zvone mi telefoni. Neviraju me, peti put objavljuju da sam umrla. To su majmuni koji divljaju, jer im je dozvoljeno. Ja nisam spavala celu noć - rekla je glumica za Republiku.