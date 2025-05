- Voleo sam da budem drugi Čkalja. Važio sam za nekog ko je u društvu duhovit, pa me je to inspirisalo. Ja sam čak sa Igorom Perovićem išao na prijemni na FDU, tamo su od 600 kandidata primali 12. Oboje smo pali. Naredni put on je prošao, a ja ponovo nisam. Čak mi je u procesu priprema za prijemni pomagao legendarni Lane Gutović, ali eto. Ostaje žal za glumom.