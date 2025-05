- Ma samo neka muvaju žene, otvoreno, direktno. Sad je Instagram prva priča, mora vatrica, smajlić. Znam i ja te fore. Deca me kvare. Podmlađuju me, zovu me da izađem sa njima i onda se izgubila granica u tim godinama. Naša kuća je kao jedna komuna, dođe njihovo društvo svi smo jednaki, nema te razlike u godinama. Čak ja mislim da su oni meni mama i tata, ja njima sin, kaže Ivan koji se prisetio svoje mladosti.

- Mislim da je to genetika. Porodica mi je uvek bila temperamenta, od tate, mame, stričeva. To je ta formula moje večite mladosti i pozitive. Minus faza je kod mene trenutna, onda ide neko plivanje, nešto moraš da se snađeš. Mislim da svaka javna ličnost mora da unosi pozitivu, jer danas živimo u takvom vremenu da je mnogo negative.

"Desingerica je nalik meni iz 90ih godina" S obzirom na to da su Ivana upoređivali sa reperom Dragomirom Despićem Desingericom, pevač je otkrio kolko mu to prija.

- To je meni okej, svako ima neki svoj vajb. Desingerica 90-ih. Ima to neku logiku, jer sam ja stalno bio neki skakavac, gas, 200 na sat. Niko nije verovao da je to neka moja energija. Mi bismo sve polupali, sve bismo pocepali, ostali bismo goli, on standardno ono njegovo sa patikom. Podržavam ih, jer je ta dens muzika, u njihovim modernim aranžmanima jako prisutna. Volim da čujem i kako Vojaž peva, zbog mojih klinaca - kaže on.