- Ana je jako ljubomorna, i to ne može da promeni kod sebe. Sve joj smeta kad su u pitanju Raletovi odnosi sa ženama. Prosto ne može da podnese što njen dečko ima dosta kontakta s njenim koleginicama. Posebno je nervira kad on priča o bivšim partnerkama. To je doslovno izbaci iz takta i onda ne zna šta radi od besa. Zbog toga često pravi neviđenu dramu. Tako je bilo i ovog puta. Napravila je takvu ljubomornu scenu da se tresao celi komšiluk. Ljudi su hteli da zovu i policiju zbog buke. Toliko je vikala da je to bilo strašno. Prošli put kad je bilo isto tako žestoko, stradao je njegov muzički studio, a sad je polomila novi ogromni televizor. Valjda je htela da ga gađa njime. Rale je dobro prošao. Ona je tako besna otišla u svoj stan na Voždovcu i blokirala ga je na telefonu. Posle nekoliko dana, kad se malo smirila, ponašala se kao da se ništa nije ni desilo - ispričao nam je naš sagovornik.