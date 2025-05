- Evo moja majka Verica, dao Bog zna da peva, lepo peva. Bilo joj je jako teško. Ja sam joj rekla: "Verice, nećeš više da pevaš!" Odgovorila mi je da hoće da ima svoje pare, da ne želi da zavisi od mene. Ja sve to razumem, to je lajfstajl i navika, uđe u krv. Ali da ja to dozvolim - naravno, Verica ima privilegiju jer je rodila Mariju, rekla sam da je to prelepo. Kažem joj: "Majko, moji novci su u sefu negde, u kovertama, samo lepo odeš, uzmeš i živiš!" - izjavila je Šerifovićeva.