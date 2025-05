- Kada dođeš do samog vrha, onda više nema nikakvog izazova. A ja volim izazove. Uživala sam u plodovima svog rada, družila sam se, proputovala planetu, radila... A onda sam pomislila: " Dosta je više". Ne mogu više da podnesem ni šminku, ni sređivanje, ne volim da me nešto steže... - govorila je Marina.

- Zoran Bašanović me je baš nagovarao da snimam, ja sam to odbijala. Bio je spreman i ekskluzivni ugovor od RTS-a, ja sam to naravno odbila. Nisam imala tu potrebu da se eksponiram, ja više volim da budem vladar iz senke. Oduvek sam volela da budem ono što jesam, nisam želela nikada da glumim neko ludilo, a ovaj posao te ponese - rekla je Marina i dodala: