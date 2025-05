- Istina je da me je Danijela Vranić uhvatila u prevari sa Sonjom. Ona je tip žene koju ja volim. Prvo izgled, ona je dama, ima stila, eh sad što smo imali isto zanimanje i što je bilo vrlo turbulentno. Bilo smo zajedni godinu i nešto.. Poklonio sam joj ogrlicu od 18.000 evra. Išli smo kod prijatelja na žurku u Crnu Goru. Svađali smo se nešto i rekla mi je "ne treba mi ovo, misliš da možeš da me kupis". I ja bacim kroz prozor, posle je cela tivatska policija tražila po žbunju. Sa Sonjom sam se vratio sa žurke. Ne znam što sam je ostavio. Bilo je lepo dok je trajalo. Nisam je dugo video, ali smo se čuli skoro. Između ostalog pričali smo i o muzici. Mogla je mnogo velika zvezda da bude...

- To je bila dečačka ljubav koja se pretvorila u brak. S njom imam dvoje dece. Na dan svadbe sam se poljubio s bivšom devojkom na dan venčanja, šta da radim bila mi je na svadbi. Smatram da sam bio jako kektan prema svim ženama, Do razvoda je došlo jer sma se zaljubio u drugu. Nikad nisam imao ljubavnicu. Gledao sam da poštujem svoj brak. Bio sam u inostranstvu i kad sam se vratio otišao sam odmah kući i krenuo da se pakujem. Pitala me je šta radim, a ja sam joj rekao "napuštam te, zaljubio sam se kraj". Ja mislim da sam uradio ispravnu stvar, ona me u zvezde kuje zbog toga danas. Imao sam hrabrosti da uradim nešto što je najpametnije..