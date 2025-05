Supruga Gorana Stojićevića Karamele Milica bila je uz njega i kada je imao srčani udar

Slušaj vest

Tokom devedesetih godina voditelj Goran Stojićević Karamela je bio jedan od najboljih imitatora na prostoru tadašnje Jugoslavije. Kako bi se istakao u moru sličnih Karamela je počeo da izvodi brojne performanse, oblačio se kao žena, šminkao se, nosio štikle i torbe. Sve to ga je činilo prepoznatljivim i unikatnim, ali mnoge je njegovo ponašanje navelo na to da pomisle da je on zapravo naklonjen istom polu.

Ipak, Goran ih je sve demantovao kada se oženio prelepom Milicom, sa kojom je i danas u skladnom braku. Iz tog braka Goran i Milica imaju dva sina, a ono što niko ne može da opovrgne jeste i činjenica da je ona prava lepotica.

Iako se bavio javnim poslom Goran je često izbegavao da daje intervjue. U jednom od retkih koje je dao nakon što se oženio Karamela je otkrio šta misli o pričama koje su kružile o njemu, pričama da je homoseksualac.

- Sigurno se nisam venčao da bih demantovao takve glupe priče! Oženio sam se zbog sebe, zbog svoje sreće. I baš me briga šta primitivci i neobrazovani ljudi pričaju! Zbog prirode posla, na sceni se oblačim kao žensko, ali to isto čine i Boris Bizetić, Jova Radovanović, mnogi svetski glumci. Za razliku od tih neobrazovanih ljudi koji me ogovaraju, moja supruga Milica je diplomirani ekonomista. Čujem da se priča da sam odmah nakon venčanja otišao na tezgu u inostranstvo. E, pa nisam! Imao sam prvu bračnu noć - rekao je Karamela.

Malo ko zna kako izgleda njegova supruga, koju krije od očiju javnosti.

Supruga Gorana Stojićevića Karamele Milica bila je uz njega i kada je imao srčani udar i tada mu je spasla život.

- Moja Milica je bila pored mene kada mi je pozlilo. Brzo je reagovala, ona je moj anđeo - rekao je tada za medije.

