- Bane se totalno povukao iz sveta medija, ne interesuje ga to više. Bane je sada jedan od boljih menadžera, sav moj napredak u karijeri je naša zasluga. Bori se za mene jer me voli. Slažemo se i u svemu, čovek je od akcije, pokreće me, kad se ulenjim - izjavila je pevačica za Alo i konstatovala da se u retko kojim situacijama raspravlja sa Čolakom, kao što je to bio slučaj dok su bili u Zadruzi.