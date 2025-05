Andrija Jo (26), srpski jutjuber, pohvalio se jednom prilikom na društvenim mrežama kupovinom stana u srpskoj prestonici . On je na svom profilu na Instagramu tad pokazao kako je opremio svoj luksuzni stan, ali i kako će izgledati kad bude potpuno završen.

- Ostvario sam svoj najveći san, kupio sam stan! Od kad sam se doselio u Beograd, najveća želja mi je bila da kupim svoj stan u ovom gradu i stalno sam maštao o tome, pričao svakodnevno svima koliko to želim, možda i previše time smarao ljude oko sebe, a i sebe. Čak sam sebe pritiskao da to mora da se desi što pre, zaboravljao svoje godine i nabijao sebi krivicu, ali je ovim još jednom dokazano da je najvažnije imati zacrtan cilj i on će se ostvariti - napisao je Andrija Jo tada.