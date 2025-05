- Sve je bilo dobro, ne mogu baš sve da pričam za medije baš iz tog razloga što sam obećala sebi da ću jednoga dana da napišem tu knjigu i tu će biti svi detalji. Zaista nisam znala da sam toliko jaka i da sam uspela tom nekom svojom psihičkom jačinom da sve to savladam

- Imali smo da jedemo, nego generalno taj prostor i generalno to što se desilo je za mene bilo. Mislim najteže je bilo zbog moje porodice.

Kada se to desilo, jesi li verovala da se to desilo?

Pa nisam, jer je već tada ostalo 15 dana do nekog izlaska .

Jel to razara čoveka? Jel to zapravo najteža stvar?

- Lepa stvar? Pa za mene je lepa stvar bila u Australiji jato papagaja, lete papagaji kao kod nas golubovi, doduše sad vrane. Znaš onaj kakadu, pa onaj Lori šareni pa to je takva flora i fauna tamo da sam ja bila ono kao Alisa u zemlji čudesa.

Pa dobro ali to je istina.

To je tvoj život, ti si bila tu.

- Ne, ne, to si ti rekao.

- Da, ali vidi previše ulaska u moj privatan život to je meni oduvek smetalo na estradi, a nekako to nije bilo do 2004.