- Dugo nismo smeli da kažemo roditeljima, ali na kraju su moji prihvatili njega, a mene njegovi. Neko vreme im to nismo govorili. Mislili smo da će nas proći, potiskivali smo osećanja i čekali, ali nije prošlo - rekla je Cipka u emisiji "Pretres".

- Venčali smo se samo u opštini, a u crkvi nismo zbog razlike u godinama. Mislili smo da su nam potrebne neke posebne dozvole, pa smo to ostavili za kasnije - kada dobijemo dete. Planirali smo da tada krstimo dete i mi se venčamo u crkvi.

- Naravno da smo radili na bebi, ali... To je pitanje s kojim se suočavamo godinama! Kada vidite dvoje ljudi koji su dugo zajedno, a nemaju decu, ne postavljajte ta pitanja - ume da boli. Očigledno je da postoji problem. Ja sam to prihvatila jer ne mogu da imam decu i svesna sam toga. Ne smatram se manje vrednom zbog toga, imam svoju svrhu u životu, iako nemam decu.

- Još uvek to nisam preživela. I dalje ne prihvatam da on nije živ! Za mene će zauvek biti prisutan. Mi smo se iskreno voleli i oboje smo znali koliko ko koga voli.

O gubitku supruga i testamentu: "Nije istina..." Nakon velikog šoka i stresa zbog gubitka supruga, lekari su Aleksandri prepisali lekove za smirenje, spavanje i antidepresive. Međutim, kako priznaje, u jednom trenutku ni to više nije pomagalo.

- Kada se sve to desi, nemaš izbora. Moraš da piješ lekove za spavanje i smirenje, ali, s vremenom to prestane da deluje, pa počneš da lažeš sebe. Došla sam do stadijuma da pijem jake doze, a ne mogu da spavam. Morala sam da raščistim sama sa sobom i jedini izbor bio je da bacim sve te lekove. S njima samo zamaskiraš bol, a moraš da pronađeš duševni mir.