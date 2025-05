- Meni je više ova tema preko glave. Jel nju neko zvao u emisiju nakon toga? Ja sam rekla, ne može neko da kaže da ga maltretiram. A što je maltretiram? Jer sam rekla da nije kolegijalna. Ima da ti pokažem šta je maltretiranje, mislim neću naravno. Da hoću mogu, ali to je jako ružno. Šta to znači da sam ja tebe maltretirala? Pa ne možeš da stvaraš sliku o meni kao da sam ja ne znam ni ja šta. Stvarno strašno i sramno i zato sam rekla "tužiću budalu i neću više da se nerviram oko toga". Na kraju sam odustala od toga i ja sebi oduzimam i vreme, imam dete i muža, imam sve u životu. Više me ne interesuje da se bavim sa njom i pravljenjem žrtve. Nisi kolegijalna i kraj priče - rekla je Grujićeva, a onda je i objasnila šta se ustvari desilo: