- Oni ne žele da prihvate neke stvari i da me saslušaju, oni su došli sa mnom juče, dali su mi ultimatum da tako pričam. Otac je rekao da će me ubiti ako se budem vratila kući. Nakon toga ja sam pričala u njihovu korist, nakon toga je otac izašao ovde i rekao da ako ne budem pričala onako kako mi on kaže, da neću ići kući sa njima, nakon toga me je majka počupala, a onda se pojavo neki čovek i onda je ona prekinula - rekla nam je ona tada između ostalog.