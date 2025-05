„Važno je da govorim o tome zbog mladih žena, da dam to neko svoje iskustvo, da kažem kako sam ja to sve prošla i preživela, iako nikada nikome nije isto, svi živimo različite živote, svi imamo različite sudbine, tako i ja. Meni je psiholog pomogao. Kad sam rekla roditeljima da idem kod psihologa, mislili su da sam bolesna. Nije to bilo neko lečenje, jednostavno, smatram da treba popričati sa ljudima koji poznaju materiju i koji osećaju drugačije, koji znaju drugačije, i da daju, taj neki, ne mora biti ni savet, samo da nas neko sasluša i da nas razume, da spoznamo da li smo možda mi uzročnici nekih stvari ili je to neki drugi faktor. Vreme se menja, ali treba ostati dostojan sebe i ne gubiti sebe. Ja sam u nekim momentima shvatila da nisam to što sam bila u tom trenutku i da se gubim, onda sam se uz muziku vratila – zato ljudi treba da rade ono što vole, pogotovo mlade žene danas“, ispričala je Ilma u podkastu "Opet Laka".