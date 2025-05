Pevačica Vera Matović rođena je u Čačku, a u naselju Zdravljak je provela veći deo svog detinjstva. Koliko je vezana za svoje rodno mesto najbolje govori i to koliko je spremna da pomogne ljudima iz tog kraja. Iako možda sestra nije bila za razgovor, Verin zeta ima samo reči hvale. On je do detalja ispračiao kakva je Vera Matović ali i koliko mu je pomogla u najtežem trenutku.