- Pesme "Lutka" i "Jedno đubre obično", koje su sad moje koleginice obradile, i dan-danas su veliki hitovi. Imaju preko 40 miliona pregleda, ja ih pevam na svakom nastupu. Publika i dalje traži te moje pesme. Meni se Nataša Bekvalac javila nekoliko nedelja pre nego što je pesma izašla, da ju je Damir Handanović pozvao da odrade taj projekat. Jako lepo s njene strane što mi se javila. Rekla je da pesmu "Lutka" baš voli. Ona je to svakako otpevala u svom fazonu i dala je svoj pečat tome. To je baš Nataša Bekvalac. Damir me nije pozvao, ali on kao autor ima prava da radi s tim pesmama šta hoće - rekla je Grujićeva, pa se dotakla i popularnih kavera.