- Danas je u Podgorici bio profesor doktor Sinasi Sevmis iz Istanbula, čovek koji je veliku plemenitost mog ujaka sproveo u delo. Ovaj divni čovek, i veliki stručnjak do sada je uradio preko 8.000 transplantacija organa. Samo od moje transplantacije, za period od 7 meseci, uspešno je uradio oko 100 transplantacija bubrega i oko 80 transplantacija jetri. Zamislite čoveka kome je posao da svakodnevno na ovaj način ljudima spasava živote. Zamislite koliko je važna i plemenita njegova životna misija na ovoj planeti. Imate ljude poput mog ujaka i doktora Šinasijana, a imate i one koji ubijaju... - napisao je on.