- Moja ishrana je jako rigorozna, ne bih je nikome preporučila, ali to je zato što imam neki problem sa čitavim digestivnim sistemom. Bitno je jesti zdravo, generalno ne smem da jedem nezdravu hranu. Sve treba da mi bude skuvano. Uvek bih preporučila ljudima da se fokusiraju na fizičku aktivnost. Makar jednom dnevno ako je moguće, ako ne onda par puta nedeljno.

- Jutro ne počinje bez tople limunade. Imam još neke napitke od svog nutricioniste i bez toga ne mogu. Ako to ne popijem stvarno sam nervozna (smeh). Trudim se da popijem jednu kafu dnevno, iako ih popijem pet, ali mogu bez kafe. Mislim da je to više užitak nego potreba.

- Uskoro idem na Mis sveta, počele su pripreme. Imam dve nedelje da se u potpunosti spremim. Krećem sredinom maja, sve je nekako zbrzano, bili su praznici... Spremamo taj humanitaran projekat, pakujemo ga, da pošaljemo video, takođe spremamo talenat, svašta tu ima. Spremamo odevne kombinacije, isprobavamo stvari, a najbitniji je upravo taj humanitarni projekat na kojem smo radili par meseci. Radila sam ga na Baliju, na temu obnove korala, koralnih grebena. To sve treba spakovati u jedan video, takođe i šta smo sve radili sa heroinama. Da podignemo svest o nasilju nad ženama u našoj državi, tako da probudimo možda i neke druge države da brinu i oni, ali i o zdravlju. To je sve nešto što ja volim, uspela sam da pokrijem sve što je meni drago i bitno.

- Izgubila sam osobu koja mi je najbitnija fizički, ali znam da je on uvek tu sa mnom. Ja sam, iskreno, bila na korak da odustanem, ali znakovi kraj puta su me naterali da ne odustanem i znam da je on pored mene.