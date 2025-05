- Jednostavno, vidiš taj grob njegov i samo nastaviš dalje da pričaš kao da je on živ. Nema šanse, to nikad neću osvestiti, on je meni i dalje upisan u telefonu. I sad kad tražim nešto pod "M" iskoči mi on.

- Pa kažem onda, video sam nekog lika, vozi vespu i nosi kacigu, neka kosa duža, isti on. Napisao sam jednu pesmu koja je ista kao Flamingosi s početka. Imam ideju da uz pomoć veštačke inteligencije oživim Madžgaljev glas, ako to uspem, naravno uz dozvole njegove porodice i svih bliskih ljudi, voleo bih to da izbacim kao omaž, kao jedan ukraden trenutak kao da je sve ok. Ukoliko bi se sve to ostvarilo, verujemo da bi pesma preko noći postala ogroman hit baš kao što je i svaka pesma njihovog benda bila omiljena, iako tada trendinga nije bilo.