Predstavila se kao proročica koja može da predvidi budućnost, a ljudi su joj verovali i pratili svaki njen korak. U jeku popularnosti je misteriozno nestala sa malih ekrana i to bez traga, a sada je nakon dužeg vremena govorila za emisiju ''Premijera - Vikend specijal'' , gde je pričala o svom poslu, kao i o tome na koje načine je sve pomagala brojnim poznatim i nepoznatim ljudima.

- Ja sagledam sve sa psihološkog, pa sa socio psihološkog aspekta, a onda pošto sam proroičica kažem da će se jednog dana muž nekoj prevarenoj ženi vratiti i smiriti, da ne treba da dođe da dođe do suicida, ja usmerim svu svoju energiju da spasim nekog od suicida, odigram ulogu razgovorm, sugestijom, vidovidosti i to kada oni odustanu opd siucida je vrsta moje pomoći - kaže Kleopatra i dodaje:

- Moji klijenti se najčešće žale, one koje su depresivne, usamljene... Žale mi se komšije na komšije, da ih prisluškuju, prave magije... Generalno se ljudi mnogo žale jedni na druge... Mlade devojke me najčešće pitaju da li će se dobro udati, da li će otići u inostranstvo, da li će imati decu i da li će im brak biti uspešan. Uglavnom me ljudi s prostora bivše Jugopslavije pitaju da li će njihovo stanje da se popravi, kao i da li će neko od 40, 45 godina zasnovati porodicu jednog dana - poručuje Kleopatra i dodaje: