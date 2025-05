- Moja majka je ceo život provela u zdravstvu i išla sam redovno na preglede. Osetila sam samo jak bol u stomaku. Sišla sam do privatne ordinacije u mojoj zgradi i doktorka mi je rekla: "Idite odmah do Višegradske." Bio je maj 2020. godine. Posle sedam dana sam operisana. Utvrđeno je posle na histopatološkom nalazu da je karcinom u pitanju i onda sam, naravno, imala terapiju od 25 zračenja na onkologiji... Posle terapija se to nekako smirilo - rekla je Lidija, a onda otkrila i da joj se bolest vratila 2023. godine.