- Sveti Arhangel Mihailo, to je moja slava. Sveti Đurđić, to je bila slava moje majke i mog muža, slavila sam je nekih osam godina, i onda sam rekla: "Vidiš kako žene gube identitet kada se razvedu, izgubiš prezime i slavu”. Onda sam rešila da uzmem tatinu slavu. Međutim, Sveti Jovan je slava crkve u kojoj sam bila jedan od donatora, to je crkva na Centralnom groblju gde počivaju moj otac i majka. U znak zahvalnosti dobila sam plaketu i ikonu - objasnila je Suzana jednom prilikom.