- Čini mi se da sam pisala otkad znam za sebe. Kao dete sam pisala pesme, priče... Jednostavno sam pisala. Vodila sam i dnevnik i ta navika mi je ostala do današnjeg dana. Ne pišem sada dnevnik svakodnevno, ali na određeno vreme, kad sumiram protekle događaje i donesem zaključke, onda i zapišem sve.

- Devedesetih je bilo najviše posla, radile su se kompletne ploče ili kasete, koje su tada bile nosači zvuka. Nadmetali su se najbolji autori, a i pevači u kvalitetu. Radio-stanice su svaki put zasluženo iznedrile hitove zahvaljujući narodu koji je slušao i naručivao određene pesme. I naravno da su to logično pravi hitovi koji i dan-danas traju.

- Bilo je neprijatnih iskustava, ali je to minorno naspram svega lepog što je donosilo stvaranje jedne pesme.

- Aca je, bar kako kaže, nehotice napravio grešku ili neko drugi pri postavljanju imena autora na Jutjubu. S obzirom na to da mi "nehotice" nije ni tekst platio, morala sam da pribegnem pravima autora i to je sve brzo rešeno zahvaljujući Sokoju.

- Za Rođu se jeste pričalo da je uzimao narkotike, nisam želela da verujem u to. Nažalost, tadašnja njegova devojka mi je to potvrdila. Žao mi je, to je sve što bih rekla.