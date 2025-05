- Trebalo je da unesemo neko ozvučenje u garažu. On nije mogao, a nisam ni ja i jedva smo nekako uspeli to da uradimo, a bili smo premoreni. On viče na mene, ja na njega i onda se posvađamo... Nisu to svađe zbog kojih bi se razveo neko, nego, eto... - pričala je Vera u "Premijeri - Vikend specijalu":