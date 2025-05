On je sada pred našim kamerama govorio o saradnji sa najvećim zvezdama, uspesima i padovima tokom 35.godina karijere na estradi.

- Sa jedne strane traje dugo, kažu ljudi da je ovo veliki jubilej, a sa druge strane, meni je ovo brzo prošlo. Bilop je i padova i uspeha, sve je to za ljude i za jednu organizaciju. 35 godina je prošlo, a ja se mogu setiti svake organizacije, svakog stadiona Tašmajdan, svakog Sava centra, svake Arene... Ono što mi je najupečatljivije je "Lane moje" i Željko Joksimović, koji je osvojio drugo mesto u Istanbulu, takođe u "Nije ljubav stvar, 2012. godine u Azerbejdžanu, kao i njegov koncert od 60.000 ljudi u Skoplju. Takođe, nešto što mi se urezalo u sećanje je i "Fanky house" grupa, devedese godine, moja prva grupa. Tada su još bile ploče, PGP nam još nije izdao kasete, a mi smo već napunili Sava Centar, a tada niste imali ni ovoliko medija, eto kolika je to jačina bila - prisetio se on, pa otkrio sa kojom zvezdom mu je bilo najteže raditi: