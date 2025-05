„Dobro veče. Ispričaću jednu anegdotu sa jednog od mnogobrojnih koncerata koje smo održali. Kada smo radili Arenu, bilo je prepuno – uvek je tako kada ti on organizuje koncert, juri narod po Beogradu i koncert ti bude 100% pun. I sad, izlazimo na binu, a Bane kaže: ‘Napolju ima mnogo naroda, hoćeš da pustimo da budu pozadi tebe?’ Paralelno s njim prolazi fotograf i kaže: ‘Napravio sam 1314 tvojih fotografija.’ A ja mu kažem: ‘Nemoj to da radiš, sutra će da nas ispljuju na sva usta!’ I naravno, ostala mi ta cifra – 1314. I ja izlazim i kažem: ‘Izvinite vi 1314 koji niste uspeli da uđete i stojite napolju, a svi me muzičari tada pogledali i rekli: ‘Kako si ih prebrojala?’” – ispričala je Zorica jednu smešnu situaciju.