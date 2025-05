- Meni je izuzetno teško što moj Šaban večeras nije ovde. On je neko ko je Baneta i njegovu porodicu posebno voleo i poštovao. Naša druženja, proslave, zajedničke noći ostaće zauvek u sećanju mene i moje porodice. Prvi koncert koji je održao u Sava centru, iako nije bio ljubitelj toga, prihvatio je samo zbog Baneta. U ime moje porodice, odnosno moje dece i unuka i u moje lično ime - najlepše hvala. Hvala što ga nisi zaboravio, što ga Melos estrada nije zaboravila i ako postoji negde nešto gore... Ja mislim da on to vidi i da se raduje tvom uspehu.