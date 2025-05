- Obožavam pažnju kada sam u vezi i to je nešto što je za mene kao vazduh. Volim da se muškarac trudi na sve načine i da me razmazi. Ako to nema onda verujem da nije tip za mene. Jednostavno znam šta mi prija i to otvoreno kažem. Moj stav za sve čvrst - glasio je stav pevačice, koja je nedavno bila u centru pažnje zbog izjave o potomstvu, a o kom se dugo pričalo.