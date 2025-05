„I, dođemo mi kod tih prijatelja, i jedan moj prijatelj koji je drugim autom dolazio, nije to prošlo desetak minuta i kaže: ‘O, bre, pa ti se već napio’. Nisam popio ništa, ali on vidi da nisam dobro. I ja kažem: ‘Video sam Endži, znam sigurno da je večeras ovde’. I mi krenemo da je tražimo, sve živo prođemo gore-dole, levo-desno, nema je, mi već krenuli kao da idemo kući i on kaže: ‘Eno je’. I ja pogledam, neka devojka se naslonila na stub, rekoh – nije ona, kaže: ‘Kako nije, eno je na stepeništu i štake su pored nje’. I ja priđem i zagrlim je: ‘Gde si, šta je s tobom, gde si?’ I ona: ‘Pusti me, pusti me, aaa, pusti me’, ovi narkomani oko nje, hoće da naprave frku. Međutim, ja sam imao tu, tu su dva benda, nas desetak je bilo, i ona: ‘Ne, moraš da živiš, ja sam gotova, pusti me, moraš da živiš’. I to je trajalo možda pola sata i onda su me nekako odvojili od nje i rekli mi: ‘Rale’, Roland su me zvali tamo, ‘Roland, mi nismo hteli da ti kažemo, ali, da znaš, ona se nadrogirala, sela je na šine, na prugu, i voz je naišao, on je kočio, kočio, kočio, ali, nažalost, udario ju je voz, otkinuo je deo tela’. Kako sam ja pokušao da je podignem, ona – pusti me, pusti me. Bila je u bolnici jer je bila van životne opasnosti, sredili su to, međutim, došli su ti njeni prijatelji, hajde da kažem, kakvi-takvi, iz tog društva i doneli joj garderobu, i ona je pobegla iz bolnice. I onda je umrla od sepse“, ispričao je Rale.