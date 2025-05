U domu porodice pevača Darka Lazića u Brestaču, sve je spremno za današnje veliko slavlje, što je i on pokazao, oonosan na ženu Kaću. Folker sa ukućanima slavi krsnu slavu Đurđevdan. Lazići se danima pripremaju za slavlje, a noćas je pokazao slavski sto i javno čestitao svojoj porodici krsnu slavu.

- Branka je kući, priprema slavu. Ja se ne mešam u pripremu, to je njihova familija, ali poštujem i cenim sve to. Ja sam rođen u Holandiji, slabo se razumem u sve praznike, ali znam da je Đurđevdan velika slava. Oni to slave na veliko, biće mnogo zvanica u Brestaču, rekao je Dragan i dodao da je veselo kada se okupe porodično: