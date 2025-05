Seka: Ja sam već pokušala da pevam Rastine pesme, to je smehotresno zvučalo, zato što to nikada nisam izvodila. Zahtevno je, nije moj stil, niti bih znala to da radim kao on. Kada sam birala njegove pesme koje ću izvoditi, mislim, kada bude publika čula da će biti frapirani. Ne znam šta je zabavnije, Rastine pesme u mom, narodnjačkom fazonu ili moje u rege.

Seka: Gledala sam emisiju kad je to pričala. Moram priznati da Mariju razumem sa jedne strane jer je ona ćerka osobe koja je starija i koja je pevala i ta tema jeste za nju. Sa druge strane, ja sam videla nekog od starijih pevača koji je sedeo i pevao i nemam ništa protiv, ako neko želi, voli. Muzika je pre svega ljubav, a onda i novac, egzistencija i sve ostalo. Ružno je i nekulturno da zalazimo u tuđi džep zašto neko peva ili ne peva i svaka čast Mariji što mami ne dozvoljava više da radi nego je rekla da će je izdržavati. Ali, to možda ne može svako svom roditelju da priušti pa roditelji moraju i dalje da rade. Podržavam kolege koje i u starijim dobima žele da pevaju i sve dok osećaju da mogu, treba da se bave pevanjem, nevezano od godina.

Rasta: Trenutno slušam latino zvuk. Domaću muziku ne slušam preterano, komponujem za strano tržište pa sam na to fokusiran i nisam

puno toga čuo. Da, sviđa mi se iz serije „Ubice moga oca“, ne znam ko peva ali to mi je baš super stvar (Tamara Milutinović- „Slomi čašu“, prim.aut.). Na to sam slučajno naleteo. Volim jako rumunski i bugarski melos. To baš slupšam. Ja sam sa Kosova, meni je sve to dosta pitko. Bugarsku i rumunsku scnu bolje razumem nego našu.