Naime, on je ispričao da je to ono što je preko potrebno ljudima, te i da iako i sam ima iskustvo razvoda sa bivšom suprugom Jovanom Pajić, zna šta je pravi put, te se trudi da ga sledi što je bolje moguće.

- Kad pričamo o molitvi, to je nešto što svako treba da praktikuje jer je to hrana za dušu. Kroz molitvu smo bliži Bogu. Ja bez toga ne izlazim iz kuće i ne idem na spavanje. Mir sam tu našao, baš u veri i Hristu. To je sastavni deo mog života.