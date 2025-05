- Svi znamo kakav je on blesav, mislila sam da smo brat i sestra. To je njemu marketing, zove me sutradan i kaže: "Si videla kakav marketing", ja kažem: "Beži bre budalo nemoralna". Stvarno nisam znala, hteo je da napravi neku foru. Ja sam mislila da sam to iskusno izbegla, međutim, neko je to iz publike zabeležio i ne možeš da pobegneš od toga - rekla je pevačica u gore pomenutoj emisiji.