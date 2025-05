- Pesma može da se doživi na više načina, da li je to gubitak emotivnog partnera ili voljene osobe kao smrt. Spotom smo želeli da donesemo drugu emociju, a to je gubitak same sebe. Mladi se dosta gube u svojim ličnostima ne znajući ko su i šta žele i spotom pokazujemo da ja gubim sebe zbog nekog događaja koji meni nanosi bol i sve dok to ne razbijem moje telo je u komi, a duša je živa i tek kada ja razbijem taj osećaj, moje telo može ponovo da prodiše, objasnila je.