- Počeo sam da pevam 2009. godine. Na upisu u muzičku školu u Vranju sam pevao „Eci, peci, pec" pošto tada nisam znao ništa drugo. Bilo bi glupo da pevam Kebu (smeh). Moj otac je pevač, doduše nikad se nigde nije eksponirao, nije poznat u muzičkom svetu, prosto ima lep glas. Majka je pevala od hora do raznih zabava. Brat je dugo bio profesionalno u muzici, pored pevanja svira i gitaru. Na neki način on me je uveo u svet muzike. To me je zaintrigiralo da počnem i sam da se bavim ovim poslom - rekao je Princ jednom priliom za Grand.