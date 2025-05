Babejićeva je podelila detalje susreta sa Oliverom Ćirković , ali i sa njenim sinom Nikolom, pa je do detalja opisala zgradu i stan u kom živi bivša košakrašica sa porodicom.

- Oni su renovirali zgradu, njen sin Nikolas mi pokazuje sve što su uradili u toj zgradi. Oni su napravili perverziju, to je stambena zgrada. Lift i zgrada su u staklu, stepenice se sijaju, a pod možeš da ližeš. Kad sam ušla u stan, videla sam da su sve slike iz zatvora zakačene na zidovima. Stan joj je bolesno dobar, u stanu sam pričala sa njom - rekla je Aleksandra, pa dodala:

- Primetila sam dok sam pričala sa njom, nijednom me nije gledala u oči dok je pričala, već je gledala negde. Ne voli da gleda ljude u oči, to je objašnjavala par puta. Ne radi to, ne želi tu komunikaciju, tu bliskost. Dugo smo pričale i ostale smo u kontaktu danas. Tad je imala tonu njenih knjiga u stanu koje je trebala da isporuči - govorila je Aleksandra.