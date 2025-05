- Pesimista sam i suprug mi stalno govori da gledam unapred. Samo se sećam prošlih vremena. Jako se sve promenilo. Juče sam gledala neke stare objave, slike s Lepom Brenom, suprug i ja smo pričali kakva su to vremena bila, kako smo se tada mi sa estrade družili. Tada smo svi bili isti, svi smo imali jednako. Sećam se kada sam se porodila '84. godine, nije bilo sramota da dođu novinari u kuću. Svi smo bili isti, nije bilo prebogatih ljudi, kolega.

- Vidite naše snimke, nismo bili ljubomorni jedni na druge, bila su prava druženja, podržavali smo jedni druge. Danas tog druženja više nema, velike su razlike. Ja sam se povukla, živim svoj miran život. Kada uhvatim moju motičicu na Tari ili u Banovcima, ja sam presrećna. Bolje sam živela kada sam imala jedan stan, tada sam bila najsrećnija. Sad vidim ljudi grade velike kuće, bazene. Išla sam po Srbiji, to sve u korovu. To su gastarbajteri, pa kada dođu tu mora mnogo da se radi, teško je naći nekog ko će da radi. Evo ja gledam kod mene u Banovcima, nemam koga da nađem da okosi, da sredi ogradu.

To sve vi radite?

- Sve ja radim. Zato kažem šta će velike kuće, doći će vreme kada neće moći da se penju na sprat. Sve je to suludo. Odvratno je vreme, samo niču ogromne zgrade, na kraju ćemo samo nebo gledati, tražićemo zemlju u saksiji da imamo. Najviše vremena provodim u Banovcima, tamo imam malu kućicu, a oko mene kuće od 2.000 kvadrata. Šta će im, ja se jedva izborim sa mojom malom kućicom. Imam kuću i na moru i slušajte šta se desilo. Rus je kupio sve. Javljaju mi komšije da mi ne možemo da dođemo do kuće, samo s mora. Šta sad raditi? Neverovatno da je Rus pokupovao sve i ukinuo nam put do kuće. Nas ima 17 žitelja koji smo pri obali. Rekla sam kako bude svima tako će biti i meni.