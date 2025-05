Milica Dabović ne skida osmeh s lica. Nekadašnja košarkašica srećna je jer joj u ljubavi s dečkom Milanom cvetaju ruže, a ne skriva da je on čovek njenog života pored kojeg planira da ostari.

- Jeste, mogu da kažem on je taj. Mogu da kažem rodiću mu petoro dece i živećemo srećno do kraja života.

Da li bi to bilo tajno venčanje, kao na primer Tea Tairović što je napravila?

- Meni ne smeta da je javno, a da je prisutna uža porodica. Volim tako. Do juče sam govorila da se nikada neću udati, tako da mi nemojte zameriti, ali vreme je učinilo svoje. Sve bih vas pozvala, bili biste deo mog najsrećnijeg dana, posle rođenja mog sina Stefana, to ne smem nikako da preskočim. Ne volim da to bude skriveno kada će se već sve čuti.