Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajgner se razvode i to je glavna tema medija širom sveta. Ono čime se svi bave je upravo imovina koju su stekli i koju će podeliti.

- Da, to jeste tačno, evo sad kad budete krenuli, s desne strane videćete jabuke kojima se ne vidi kraj. E, to je njihovo. Tu je Anin otac. Ali jeste ona dala novac za taj biznis - kazao nam je žitelj sela.

S obzirom na to da se imanje vodi na oca teniserke, ne postoji šansa da se ovo zemljište nađe na spisku imovine bivšeg para kao predmet podele. Ipak, u sve ovo bio je upućen i Švajnštajgner, a tada se pisalo da se njemu pomenuto mesto mnogo dopalo, pa je predložio svojoj tadašnjoj verenici da tu naprave kuću. Do toga nije došlo, ali je voćnjak i te kako napredovao. Kad smo stigli do plantaže, koju je nemoguće zaobići, videli smo da se o svemu mnogo vodi računa.