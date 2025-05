Slušaj vest

Komšije jednog od najpoznatijeg bračnog para, influensera Lune Đogani i Marka Miljkovića, svojevremeno su za Kurir otkrili kakvo mišljenje imaju o njihma, kao i kakvi su kada nisu pod svetlima reflektora.

Susedi o Luni imaju manje-više lepo mišljenje, dok o Marku i pre incidenta nisu razmišljali pozitivno.

1/6 Vidi galeriju Marko Miljković kola platio 250.000 evra Foto: ATA images

- Ona je devojka malo nesnađena, ali ona nije loša osoba. Brine o deci i u njega gleda kao u Boga. Zato sve njegove postupke pravde bez obzira šta da uradi. Ako se on sa nekim posvađa, ona se tom čoveku sutradan ne javi u prolazu. Mislim da nema potrebe mi kao komšije da pričamo o njima jer su oni sve o sebi rekli u rijalitiju, kaže gospodin koji se našao ispred ulaza i dodaje:

- Ne znam kako Marko, nakon onog što je uradio, misli da živi u miru u ovoj zgradi. Svi smo zgroženi njegovim ponašanjem. Porodica kojoj je bacao jaja je fina.

Jedna devojka iz obližnjeg ulaza je rekla joj se oboje javljaju.

- Znate kako izgleda kada takvi ljudi dobiju novac, pa umisle da su moćni. Eto baš ovako. Oni se jave kada se sretnemo u hodniku, ali vidite da ta njihova komunikacija je pomalo primitivna. Šta znam, ona kada šeta dečicu i psa je vrlo odmerena ali mislim da je on prosto vuče na pogrešnu stranu.

Jedan od stanara je rekao da su imali problem sa Markom i zbog postavljanja klime.

- On dečko ne kapira da ne može da radi šta hoće. Niko nije mogao da mu objasni da ne može da stavi klimu sa spoljne strane zgrade jer ruži izgled i nije po propisima, ali je on uveren da on može na fasadi svog stana da radi šta hoće. Reagovao je i tada skup stanara i to je u procesu da mora da ukloni. Mislim da ni Luna ne može da ga nagovori i objasni mu šta je uradio, iako ona kapira, kaže ovaj stanar pa dodaje:

- Očigledno da je je čovek bio pijan, čim je uradio tako nešto i još napao policajce. Nevaspitan je i nekulturan, često ga viđamo u takvom stanju, ovog puta je eskaliralo. Luna je dosta normalnija od njega, ali čujemo i nju kada histeriše. Snimaju te svoje klipove, kažu mi deca, i na tome zarađuju dosta pa su verovatno poleteli. Proći će i to, kao i sve što je instant pa će biti teško kada padnu da se dignu, smatra jedan od komšija dok komšinica kaže da ga slabo viđaju od kada je došao iz pritvora.

- Tu su nam stalno mediji bili dok nije izašao. Retko izlazi, više viđamo Gagija kada dolazi i donosi im namirnice. Luna brine oko dece, a njega nisam videla otkada je izašao. Posle svega ovoga, nije omiljen među komšijama jer svi misle da i njima može učiniti slično kada popije koju čašicu više.

1/5 Vidi galeriju Luna Đogani i Marko Miljković Foto: ATA images, ATAIMAGES, Petar Aleksić

Novac ih je promenio

Komšije smatraju da su Luna i Marko preko noći zaradili novac i da ih je to promenilo.

- Ona se uvek fino javi, viđamo je tu sa decom. Ni on nije bio neki bukadžija, mada je voleo da pametuje. Ja se uvek setim da je to čovek koji je u “Velikom bratu”, kofom vode zagrevao vodu u bazenu i sve mi bude jasno. Ne možete vi takvom čoveku da objasnite nešto. On misli da je poznat i samim tim iznad drugih ljudi. Zaradili su očigledno dobar novac od jutjuba i rijalitija, pa ih je to promenilo. Kada su se uselili delovali su kao svi ostali, kaže Mila.

Jedna komšinica je rekla da nije znala do nedavno ko su Luna i Marko.

- Ne pratim rijalitije, ali sam čitala o tim skandalima ali nisam prepoznala da su to oni. Prijateljica mi je pre neki dan objasnila pa sam povezala. Znate kako kažu naši stari “našla rupa zakrpu”. Tako i njih dvoje, vrlo su slični. Vidim nekada kao divnu porodicu, sklupčanu oko dece, a onda se čuje svađa i tako u krug. Iskreno, nisam imala ružno mišljenje toliko o njima dok se ovo nije dogodilo. Svako od nas je mogao biti njegova meta. On se nije udostojio da vidi u čemu je problem i zbog čega sve to pada na njegovu terasu, jer radnici rade, nego je odmah digao dževu. Do sada nije bilo većih problema sa njima, kaže ona.

kurir.rs/blic