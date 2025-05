- Da ste pitali Anju, ona bi rekla da bi se udala za mene 1/1. Pa bukvalno imate u njenom klipu gde radi ono za klub, to mi je izašlo na Tiktoku, gde ona kaže da je sada planirala da umesto kolica gura bebe . Razumete, to je cela poenta - istakao je Baka.

- Ja sam razlog našeg raskida. Kada sam ušao u vezu sa njom pre tri godine, ušao sam u neki zonu komfora jer meni je svaki trenutak sa njom bio prelep. Svaki njen dodir, pogled, sve, sve mi je bilo prelepo. Bila mi je i najbolji drug. Zbog toga sam počeo manje da radim. Manje sam se posvetio sebi. Nije ona kriva zbog toga nego ja sam se tako osećao, kao ne moram ništa da radim jer sam sa njom. To je počelo da me tišti u poslednje vreme, ali sam ja to sklanjao po strani. Javila mi se želja da se vratim na staro, da radim, da se posvetim Jutjubu, sebi, i to naravno mogu da uradim i dok sam sa njom, ali mi je mnogo teško. Zato što sam toliko opušten sa njom, ne marim ni za šta. U vezi imam blokadu koja mi omogućava da se posvetim lajvovima i Jutjubu - priča je on.