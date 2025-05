- Mi smo porodica koja sve probleme iznosi na sto i razgovaramo. Mi nismo čuli ni saznali, nego nam je naš sin lepo to rekao. On je bio u Novom Sadu, studirao i svirao sa jednim bendom. Onda je bila audicija za Gocin bend, ja sam mislila da njega neće primiti jer je mlad, studira, roker je više bio. Kada je počeo ozbiljnije sa Gocom da radi, on nam je rekao da prevezemo njegov bubanj u Beograd. Mi smo njega vozili, ja sam ga pitala da li će kod rodbine, a on kaže da će kod nje i da su zajedno. Nismo ništa rekli, ona je sišla, upoznali smo se, vratili smo se u Bač i to smo tako prihvatili. Ali smo mu skrenuli pažnju da ona nije obična devojka, da ima dete i da mora jako da vodi računa. Ali i Goca je vodila računa, nije odmah upoznala Lenu sa njim.