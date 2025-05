- Ljudi, ja ne znam odakle meni ona snaga, ja sam nju uhvatila kao da ima pet kila, ja sam nju dohvatila sa one stolice i bacila, ja ne znam šta je ono, Sava ili Dunav. To je duboko ženo! Ja ne znam kako sam to izvela! A nije znala da pliva, mogla sam da idem u zatvor, na doživotnu robiju! I ispliva, a ja se naslonila na ogradicu, on bio u šoku - ispričala je Zorica dok je bila u rijalitiju.